Molina | «Inter Atletico Madrid | noi siamo pronti Lautaro è eccezionale»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nauhel, esterno argentino dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro l’L’Italia lo conosce per la sua esperienza nell’Udinese. Nauhel, argentino, parla didi domani sera a La Gazzetta dello Sport. LE 8 SCONFITTE DELL’– «Sì, ma i numeri dicono una cosa e il campo un’altra: queste sono partite speciali che fanno storia a sé e vivono di vita propria. É chiaro che non è bello avere perso tante volte, masulla buona strada. Dobbiamo alzare il livello e dopo due sconfitte consecutive sabato l’abbiamo fatto, vincendo 5-0 contro il Las Palmas che ci aveva battuto. Ora inizia un ottavo di Champions: tutti la vogliono vincere e ...