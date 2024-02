Moglie Navalny | Putin ha ucciso Alexei

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 12.47 Alexeyè stato avvelenato con il Novichok. Lo denuncia la vedova dell'oppositore russo morto venerdì scorso in un carcere russo in un un video in cui accusa le autorità russe di nascondere il corpo del marito in attesa che spariscano le tracce dell'agente nervino dal cadavere. Nel video postato sui social, Yuliaafferma che il marito "è statoda" e annuncia che continuerà"il lavoro di". "Continuerò a lottare per il nostro Paese",dice rivolgendo l'appello:"statemi accanto".