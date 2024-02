Mo | Procaccini-Fidanza | ‘Aspides dimostra che Ue sa agire con obiettivi chiari e condivisi’

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (Adnkronos) – ?Esprimiamo soddisfazione per l?approvazione da parte del Consiglio Affari esteri Ue del lancio dell?operazione militare navale Aspides contro gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso e nel Canale di Suez?. Lo affermano il copresidente del gruppo Ecr Nicolae il capodelegazione di Fratelli d?Italia al Parlamento europeo Carlo. ?L?Italia avrà il ruolo molto importante di comando della missione navale con lo scopo di pianificare e coordinare le operazioni. Ripristinare la sicurezza della navigazione in quell?area è un passo fondamentale per consentire la ripresa degli scambi attraverso il Mar Rosso da e per il Mediterraneo e l?Europa, contrastando con forza la guerra ibrida che sta danneggiando gli operatori occidentali e che rischia di causare una nuova impennata dei costi per ...

msxml3.dll

error '80072ee7'

The server name or address could not be resolved