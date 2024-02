Miwa | la prima fase si chiude con un successo | Bari sconfitto nello scontro diretto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento vince e convince sul parquet dell’Adria, conquistando due punti importantissimi in vista del prossimo girone. Vittoria costruita grazie ad una prestazione solida su ambo i lati del campo, con ben 6 giocatori oltre la doppia cifra di punti realizzati. Inizio molto equilibrato, con entrambe le squadre propositive inoffensiva. A metà quarto il tabellone recita 10-11, poi una tripla di Garcia mette in fuga i sanniti, che riescono a creare in pochi minuti un buon margine con Invidia, Quarta ed un ispirato Spasojevic, che con una triplail primo quarto sul 18-29. Nel secondo quarto i Boars proseguono imperterriti, toccando il +19 trascinati da capitan Garcia e Rianna in ottimo spolvero.prova a rimanere in partita con le ...

