Miwa e Catillo | al via la seconda fase per le due compagini beneventane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTerminata la primasia per lache per la, il focus delle duedella Cestistica Benevento si sposta sulla, che sarà decisiva per entrambe in ottica salvezza. Per quanto concerne il campionato di B Interregionale, la, essendosi classificata nona, affronterà il girone play-out con le ultime quattro del girone H Calabria-Sicilia. In questo girone, laconserverà i punti ottenuti negli scontri diretti con le ultime tre, ossia Brindisi, Bari e Mola, ed affronterà le quattro corrispettive del girone H (Rende, Castanea, Catania e Messina) in quattro giornate di andata e ritorno, a partire dal fine settimana del 3 Marzo. Al termine di queste otto gare ulteriori, le ultime due ...