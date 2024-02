Mittal sorpresa su commissariamento

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 19.05 "Siamo sorpresi e delusi nel leggere sui media italiani che Invitalia ha chiesto al governo italiano di avviare il processo per porre Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria". Così l'inizio della lettera inviata da Arcelora Invitalia ieri sera, in cui accusa Invitalia di non aver "condiviso questa intenzione del CdA di AdI Holding" di ieri né di aver"successivamente informato Adi o Arcelordi aver intrapreso questa azione".Inoltre sottolinea che è "una grave violazione dell'Accordo di investimento".

