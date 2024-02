Mistero sulla morte di Alfio Torrisi | il corpo privo di organi interni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) . Avviata una rogatoria internazionale per scoprire la verità La Procura di Catania, dopo un esposto presentato dalla famiglia, ha aperto un’inchiestadi, 54enne originario di Giarre (Catania), morto lo scorso ottobre alle Bahamas, presso il Rand memorial hospital di Freeport, dove era stato ricoverato a seguito di un malorenave «Paradise» della Carnival cruises line.lavorava per conto della Techni teak di Riposto. L’uomo si sarebbe sentito male dopo due giorni e deceduto dopo 48ore dal primo malore. La famiglia diaveva denunciato condizioni di lavoro disumane: a «cielo aperto per 14-16 ore al giorno» e «senza di fatto pause», in una località che «ancora in ottobre fa registrare temperature estive con tassi d’umidità ...