Missione militare nel Mar Rosso | l’ennesimo intervento dell’Italia a tutela di gas e petrolio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) di Sofia Basso, Unità investigativa di Greenpeace Ufficialmente adella libertà di navigazione, lalanciata oggi dal Consiglio europeo in risposta agli attacchi Houthi nel Marproteggerà soprattutto i carichi di greggio e Gnl. A dirlo sono i numeri, in particolare quelli, che assumerà il comando tattico dell’operazione: secondo FederPetroli, dalla rotta del Canale di Suez transita il 27% dell’import italiano di greggio e il 34% del nostro Gnl. LaAspides, insomma, èarmatodelle fonti fossili: Greenpeace ha calcolato che, nonostante gli impegni per la decarbonizzazione sottoscritti dal nostro Paese, circa il 64% della spesa ...