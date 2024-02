Mirko Brunetti abbandona la casa all’insaputa di tutti | Perla Vatiero scoppia in lacrime

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I giorni chehanno passato insieme nelladel Grande Fratello sono volti al termine, visto che la produzione del reality ha fatto in modo che il ragazzo lasciasse lasenza poter salutare i suoi compagni d’avventura. E ovviamente non l’hanno presa bene né lui né, che si è lasciata andare a una reazione toccante prima di metabolizzare l’accaduto.prima dire laha scritto una lettera in cui ha speso belle parole per la sua ex fidanzata. Grande Fratello:laNella giornata di domenica 18 febbraio 2024 gli autori del Grande Fratello hanno chiamato ...

L’edizione 2023 del Grande Fratello è ancora in pieno svolgimento. Anche se la prima puntata è andata in onda lo scorso settembre, infatti, i ... (dilei)

Mirko Brunetti , dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello come ospite per qualche giorno, ieri sera è nuovamente riuscito, lasciando ... (isaechia)

La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

Giorno 161, Canale 5 ore 10:57 - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Grande Fratello, sondaggio dei fan al 19/02: Sergio a rischio: Nella casa del Grande Fratello, dopo essere rientrato il 14 febbraio per sorprendere Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha improvvisamente lasciato nuovamente il programma nella giornata di domenica 18 ...

Grande Fratello, Beatrice nel mirino degli inquilini: la nuova strategia: Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello alcuni inquilini hanno parlato di come doversi comportare d'ora in poi con Beatrice.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Varrese scopre la relazione tra Monia e il fratello di Greta, nominati e sondaggi: Torna per la 37esima diretta stasera in tv il Grande Fratello. Sarà una puntata di ritorni e adii. Possibile infatti che oggi Giuseppe Garibaldi, portato in ospedale per degli accertamenti ...