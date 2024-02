Minnesota | sparatoria in casa con 7 bambini | 4 morti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Burnsville, 19 febbraio 2024 – Due agenti di polizia e un paramedico dei vigili del fuoco sonoa Burnsville vicino a Minneapolis, capitale del, dopo essere intervenuti in unadove un uomo armato si era barricato con una donna e sette. Lo scrive lo Star Tribune spiegando che i poliziotti hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver tentato una mediazione per ore. Il paramedico è stato ucciso mentre prestava soccorso a uno dei feriti, mentre un terzo poliziotto è rimasto ferito nella. L'aggressore è morto a sua volta puntando contro di sé l'arma e sparandosi. (fonte: Adnkronos)