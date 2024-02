Milicic | a Basket il Napoli ha in panchina un numero uno | tecnico dalle idee mefistofeliche Corsport

(Di lunedì 19 febbraio 2024), ailha inununo:. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ecco il racconto di Andrea Barocci inviato delalle finals di Coppa Italia a Torino. La Gevi ha riportato la Coppa adopo diciotto anni. Ma chi sono questi di, e soprattutto cosa vogliono? Il gm Llompart che prima della finale dichiara di voler vincere, la squadra che non fa neppure la sessione mattutina di tiro ed esce dall’hotel solo ad un’ora e un quarto dal fischio d’inizio, coachche sorride… Ma lo sanno che giocano contro Mirotic, Melli, Napier? Lo sanno. E proprio per questo disputano una della prestazioni ...

Darko Milicic, in serbo (Novi Sad, 20 giugno 1985), è un ex cestista serbo.

Gevi da sogno, storica impresa di Napoli dopo 18 anni: Meraviglia Gevi. Ha battutouna delle big d’Europa, l’EA7 Emporio Milano, e ha riportato a Napoli la Coppa Italia di basket dopo 18 anni. Non è statoun miracolo o ...

Il Napoli Basket trionfa in Coppa Italia: "A Napoli è tutto più difficile, ma è anche tutto più bello". Questa una delle più famose massime dell'Avvocato Mario Maione, presidente della Carpisa Napoli Basket che il 19 febbraio 2006 conquistava ...

Gevi Napoli, trionfo Coppa Italia:: Ieri sera in centro storico si è alzato qualche coro di esultanza. L’impresa sportiva è arrivata, in città, in questo 2024. Non dal calcio, ma dal basket. La Gevi Napoli ...