Milena Vukotic e l’aneddoto mai svelato su Paolo Villaggio | “Era morta mia madre e…”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha rilasciato una lunga intervista al «Corriere della sera», in cui ha ripercorso la sua lunga carriera costellata di successi. L’attrice romana, vincitrice di un Nastro d’argento e tre volte candidata al David di Donatello, nota per aver interpretato Pina Fantozzi accanto al grande, ha parlato anche della sua vita privata e ha confidato il suo grande rimpianto. Leggi anche:e il retroscena maisu “Playboy”: «Ho scoperto tardi di essere bella»maisuTanto per cominciareha chiarito cosa si cela dietro il ...

'ho recitato per fellini,posato per playboy,incontrato nureyev ma resto per tutti pina fantozzi': Roberta Scorranese per corriere.it - Estratti Il cognome, prima di tutto: Vukotic. MILENA VUKOTIC PAOLO VILLAGGIO 'Origini montenegrine, anche se sono nata a Roma nel 1935. Lo sa che sono nipote di un Pope ortodosso Uno che aveva due figli e quando uno ...

Milena Vukotic: 'Ancora oggi mi chiamano Pina. Villaggio Carattere difficile, ma con me sempre corretto': "Ricordo i lampi dei bombardamenti in cielo, i bunker. Poi mia madre riuscì a sistemarmi in una specie di scuola, dove c'era un pianoforte. Veniva a trovarmi per farmi suonare". Milena Vukotic, origini montenegrine, ricorda la sua infanzia e si racconta in un'intervista a Corriere della Sera: "La mia infanzia e l'adolescenza sono state un continuo spostamento da una città all'...

Eventi 11 febbraio a Bologna e dintorni: i maestri del Martini, Milena Vukotic al Duse con Pirandello: MUSICA I MAESTRI DEL MARTINI La rassegna di concerti dei docenti del Conservatorio "G. B. Martini" presenta "Tau Ceti Nequaquam Vacuum The Drone Improvisation" con Enrico Cosimi. Cappella di Sala ...