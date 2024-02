Milano | versavano sapone sulle vittime per poi rapinarle in strada | arrestati un 46enne e una 25enne

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Furto con raggiro ai danni degli anziani segnalato in questi giorni ae in altre località. La tattica di due malviventi –– consisteva nel versare sul collo della vittima prescelta del, facendo poi leva sull’inganno per commettere la rapina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì. Una signora aveva appena terminato di fare la spesa in un centro commerciale e stava facendo ritorno a casa quando si è imbattuta nei due malviventi. Questi, che dovevano averla tenuta d’occhio per diverso tempo, le si sono avvicinati quando lei era ormai arrivata al cancello della sua abitazione e le hanno versato sul collo del detergente, senza che se ne accorgesse.A questo punto è scattato il piano. Uno dei due uomini, infatti, si è proposto di aiutarla, ...

