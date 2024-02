Milano tra le città più inquinate del mondo Sala | “Notizie da social”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –al terzo posto della classifica dellepiùal. E’ quanto ha rivelato il report del sito svizzero IQAir, secondo il quale, in base ai dati raccolti domenica scorsa, l’aria del capoluogo lombardo è risultata la terza peggiore del, preceduta solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Per il sindaco diGiuseppe, si tratta tuttavia di “una notizia da”. “E’ la solita analisi estemporanea gestita da un ente privato. Bisognerebbe capire chi fa queste analisi, perché le analisi di Arpa dimostrano tutto il contrario”, ha detto a margine del convegno ‘Coesione e territoriale ed ordinamento delle autonomie locali’, nella sede della prefettura. “Queste – aggiunge ...