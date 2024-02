Milano ritrova il sorriso | Verona è costretta alla resa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ogni tanto l’Allianzsi scorda, non sempre per propri demeriti ma spesso sì, il suo potenziale. Dopo un po’ di schiaffoni e di punti persi, la formazione di Piazza finalmente s’è desta.contro la Rana, che era imbattuta dal 21 gennaio, si impone per 3 set a 0. Ora, la classifica è sempre più corta con, Monza e gli scaligeri a 33 punti. A inizio match l’opposto della Rana, Keita che poi durante l’incontro verrà più che contenuto, prova a mettere in difficoltà gli avversari. I ragazzi di Piazza trovano fiducia e mettono pressione dai nove metri. L’apporto di Vitelli al centro e la concretezza di Mergarejo aiutano i padroni di casa che vincono il primo. La partita prosegue a ritmi serrati e come accaduto nel parziale precedente. L’Allianz non scappa del tutto tanto che ...