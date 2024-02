Milano | Parma | Bologna | Brescia e le città in cui non si possono aprire le finestre per lo smog

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovo record per, che il 19 febbraio 2024 è risultata essere lapiù inquinata d’Italia e la seconda al mondo dopo Chengdu, in Cina. In base alla classifica stilata dalla società svizzera IQAir, la metropoli meneghina risulta in cima alle classifiche per la quantità dipresente nell’aria già da diverse settimane, con una valutazione che il sito classifica come “non salutare”. L’inquinante principale delladi, secondo i rilevamenti del sito, è il PM2.5, che è presente al momento in una quantità di quasi 23 volte superiore al valore guida indicato dall’OMS. Vi raccomandiamo... L'aria inquinata aumenta il rischio di cancro al seno: nessuna regione ...