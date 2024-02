Milan | Stefano Pioli | l’obiettivo non cambia…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le parole dell’allenatore delal termine della partita contro il Monza: obiettivo chiaro per i rossoneri Brutta sconfitta per il, battuto 4-2 dal Monza. I rossoneri in 10 uomini dopo l’espulsione di Jovic erano riusciti a trovare il pareggio grazie ai goal di Giroud e Pulisic ma poi nel finale le reti di Bondo e Colombo hanno deciso la partita. I rossoneri restano così fermi a quota 52 punti in classifica e non riescono a superare la Juventus. Al termine della partita l’allenatore rossoneroai microfoni di Dazn ha detto: Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. L’inferiorità numerica ci ha creato più disagio ma dopo il 2-2 avremmo dovuto essere più lucidi, difendere di più. In quel momento la squadra voleva addirittura ...