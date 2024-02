Milan | nessun problema per Leão | ci sarà contro Rennes e Atalanta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilsi è ritrovato questa mattina aello all’indomani della brutta sconfitta patita all’U-Power Stadium per mano...

Franco Ordine , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Antonio Conte al Milan (pianetamilan)

Rafael Leao sarebbe effettivamente nel mirino del PSG per l'estate, ma al momento non ci sarebbe alcuna trattativa (pianetamilan)

De Zerbi - Barcellona: è tutto vero: Accostato anche a club italiani, Milan su tutti, questa volta l'occasione e' troppo ghiotta per farcela scappare. Il Barcellona e' in una evidente crisi tecnica, ma in nessun modo vuole cambiare la ...

Monza - Milan, moviola: l'errore dell'arbitro e cosa rischia ora Jovic: Monza - Milan, i casi da moviola. Questi i principali episodi dubbi. Al 45' Thiaw prima commette ... Il portoghese protesta ma non c'è nessun fallo. Infine la rete di Bondo del 3 - 2 era stata ...

Jovic espulso, Gatti mai! Ziliani mette a confronto gli episodi -: Monza - Milan, espulso Jovic per fallo di reazione ad Izzo. Il giornalista Paolo Ziliani confronta l'... Pugno in testa da dietro a Kvara a palla lontana, nessun provvedimento contro Gatti, il VAR tace. ...