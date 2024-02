Milan | i proclami di Cardinale e i dolori di Pioli E sullo stadio …

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella mattina di oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Diavolo k.o. a Monza, ma non è tutto

Godiamoci il Milan per quello che è, senza proclami assurdi: Detto questo rimane evidente, a mio modesto avviso, che non possiamo che archiviare la prestazione di ieri come una bella vittoria assolutamente nelle corde di un Milan che... 'Ci mancherebbe solo!' ...

Ritorno di un ex del sito: Zardoronz parla di Bluff Interista ma francamente penso che con il Milan si sia svolgendo uno dei ... Il primo , senza tanti proclami, è stata la trasformazione dello stadio ormai quasi completata. Una ...

La guerra del pallone: E così la 'ribellione' di Juventus, Inter e Milan si potrebbe saldare con lo strappo ben più ampio ... 'Qando si lanciano questi proclami, bisogna stare attenti. La Premier League ha 21 azioni, 20 dei ...