Milan | difesa sotto accusa | sono 31 gol incassati in 25 partite

(Di lunedì 19 febbraio 2024)o, 19 febbraio 2024 – “Mi assumo tutte le responsabilità del mondo:io che scelgo i giocatori, la strategia, che faccio i cambi. Abbiamo commesso degli errori che di solito non commettiamo”: è stato questo il mea culpa di Stefano Pioli a ridosso del pesante 4-2 incassato contro il Monza. L'ultima volta che il Diavolo aveva subito due reti nel primo tempo era a settembre nel 5-1 del derby. Ilha già ripreso gli allenamenti in vista della sfida di ritorno di Europa League contro il Rennes in programma giovedì 22 febbraio alle 18:45 al Rohazon Park ma il ko di ieri sera ha sollevato diverse questioni riguardo alle scelte tattiche di Stefano Pioli e ai fattori che hanno contribuito al risultato negativo. Le decisioni di Pioli, il rosso di Jovic e la stanchezza Mentre alcuni potrebbero puntare il dito sulle decisioni del ...