Milan | da Chukwueze a Jovic | le seconde linee sono un problema?

(Di lunedì 19 febbraio 2024), lenon incidono: dapassando per Okafor. Pioli, il turnover lascialo fare agli altri… Turnover, una parola che da qualche anno fa paura ai tifosi del. Sì, perché quando Stefano Pioli cambia più di 3/4 giocatori, la squadra fa fatica. Non può essere un caso e non lo è. Certo è normale che se fai riposare i titolari, la squadra perde un po’ di certezze, ma non può essere normale che appena l’allenatore fa delle rotazioni, per far riposare i giocatori non al meglio, la squadra non gira. Pioli ha sbagliato a cambiarne così tanti in una sola volta e questo fa pensare anche a un po’ di presunzione o al fatto che la partita sia stata sottovalutata, però ci aspettiamo di più da giocatori come Samuel, Luka ...

Si chiude con il Monza che ospita il Milan all'U-Power Stadium la 25esima giornata di Serie A: per gli uomini di Pioli, in forma dopo un... (calciomercato)

Samuel Chimerenka Chukwueze (Umuahia, 22 maggio 1999) è un calciatore nigeriano, attaccante del Milan e della nazionale nigeriana.

Monza-Milan, Chukwueze torna titolare 47 giorni dopo l'ultima volta Milan News

Chukwueze bocciato: il Milan aveva un piano, ora è cambiato tutto Milan News 24

Chukwueze bocciato: il Milan in estate aveva un piano, ora è cambiato tutto. Il retroscena: Tra i calciatori del Milan che hanno deluso maggiormente c’è sicuramente Samuel Chukwueze: non solo per la brutta prestazione di ieri sera a Monza, ma più in generale per una stagione in cui non ha ...

Milan, quando gli errori non insegnano: tutti i fantasmi di Pioli: Milan, Pioli e i fantasmi rossoneri – Una sconfitta roboante ... qualche titolare nella gara di ritorno di giovedì prossimo in Francia Risultato: Okafor e Chukwueze sono impalpabili, Jovic perde la ...

Blog: No, non è colpa di Pioli: Io dico di no. Il Milan entra in campo con diversi cambi rispetto alle ultime partite. Ci sono Okafor a sinistra, Jovic centravanti e Chukwueze a destra. Calciatori che hanno qualità, seppur mostrate ...