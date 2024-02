Milan | Christian Pulisic vede la doppia cifra | quanto gli manca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024)avvicina laperriguarda le reti e gli assist in stagione. EccogliSi può definire amarissima la serata delall’U-Power Stadium di Monza. Contro i brianzoli i rossoneri di Stefano Pioli sono incappati una sconfitta dai contorni larghi (4-2). Fallita dunque l’occasione per dare l’assalto alla Juventus seconda. E l’Atalanta, con un gara in meno, si avvicina minacciosamente a 7 punti dai rossoneri. Urge un cambio di passo ed una decisa sterzata per dimenticare il capitombolo di Monza. Intanto, tra le poche note liete di ieri sera, la bella rete messa a segno da. Per l’ex Chelsea i numeri sono in costante miglioramento. E ...