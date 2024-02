Milan | Cardinale | “Il compito è di far crescere il valore delle nostre imprese”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gerry, managing partner del fondo RedBird e proprietario del, ha parlato anche al 'Financial Times'. Le sue dichiarazioni

Il nuovo Stadio del Milan ? Ancora a San Donato ma secondo l’agenzia Ansa Gerry Cardinale avrebbe chiama to l’Inter per capire la disponibilità per ... (dailymilan)

"Il nostro compito come investitori di private equity è far crescere il valore delle nostre imprese". Parola di Gerry Cardinale .... (calciomercato)

CorSport - Milan, Cardinale smentisce le voci sulla cessione del club: il numero uno di RedBird vuole... Milan News

Cardinale: "Il Milan non è in vendita, resterò a lungo. Riconsiderare San Siro Non credo, ma..." La Gazzetta dello Sport

Cardinale: “Il nostro compito è quello di far crescere il valore…”: Nuova intervista di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan e fondatore di RedBird ha parlato ai microfoni del Financial Times.

Milan, senti Cardinale: 'L'obiettivo è far crescere il valore delle nostre imprese': `Il nostro compito come investitori di private equity è far crescere il valore delle nostre imprese`. Parola di Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, società.

