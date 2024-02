Milan | brilla la stella di Christian Pulisic ma Pioli…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella sconfitta contro il Monza, èta ancora una volta ladi. Ildi Pioli si gode l’americano, ma non basta… Ilperde 4-2 contro il Monza, nella 25esima giornata di Serie A e non coglie l’occasione di sorpassare la Juve, reduce da un pareggio con il Verona. La squadra di Stefano Pioli è sembrata irriconoscibile, anche a causa dei cambiamenti effettuati: ben 6 i cambi del tecnico emiliano rispetto alla partita di Europa League contro il Rennes. Tra le tante note negative della serata, però, c’è da evidenziare la prestazionente di. L’americano ex Chelsea è entrato nel secondo tempo, prendendo il posto di un Samuel Chukwueze mai in partita, e ha suonato la carica per la squadra, tanto che ...