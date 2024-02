Milan | 24 gol subiti in trasferta | come la Salernitana ultima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dal Monza al Monza. La vittoria a dicembre per 3-0 sulla squadra di Palladino a San Siro aveva aperto un ciclo di partite che ha visto ilcollezionare 23 punti. Domenica sera all’U-Power Stadium la formazione di Stefano Pioli è tornata ad inciampare, stavolta con il pesante risultato di 4-2 in inferiorità numerica. Nella prima metà della classifica nessuna squadra ha subìto più gol del(31). Numeri ancor più preoccupanti in. Fuori dalle mura amiche, i rossoneri hanno incassato 24 reti, quota ben distante da quella di Inter (6) e Juventus (11). Quella rossonera è la quinta peggior difesa esterna del campionato, al pari della, peggio di Verona (18), Empoli (20) e Lecce (22). A far festa domenica sera è il Monza. Per la prima volta in un match di Serie A il gruppo di Palladino ha segnato ...