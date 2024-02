Migranti alla Libia | Piantedosi rovina la festa alle Ong | cosa dice la sentenza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "L'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato inraccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente effettuate dall'Italia. Ladella Cassazione va letta bene, non con una lettura di tipo politico o ideologico". Il ministro dell'Interno Matteospegne gli entusiasmi delle Ong a seguito delladella Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna del comandante del rimorchiatore Asso 28. Nel 2018 il natante soccorse 101 persone nel Mediterraneo, riportandoli ine consegnandoliGuardia costiera. Un pronunciamento, quello della Suprema Corte, che era stato letto come una vittoria da parte per esempio di Luca Casarini di Mediterranea che aveva annunciato una class action contro il governo. A ...

