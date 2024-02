Microsoft aggiorna le chiavi Secure Boot dell’era Windows 8 per garantire un avvio impeccabile sui PC moderni

Nuove nubi si addensano all’orizzonte per gli utenti di PC datati che speravano di aggiornare a Windows 11. Microsoft potrebbe infatti introdurre un ... (windows8.myblog)

Logitech Aggiorna Options Plus con Copilot e Nuovo Supporto Microsoft Teams

Logitech Aggiorna Options Plus con Copilot e Nuovo Supporto Microsoft Teams Logitech ha rilasciato un Aggiornamento per la sua app Options Plus su ... (windows8.myblog)