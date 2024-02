Michelle Hunziker | il suo inverno è vitaminico col maglione fucsia fluo

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è tornata in Italia dopo la vacanza da sogno alle Maldive. Ha ricominciato a lavorare e lo ha fatto con un tocco super: ecco cosa ha indossato.

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per uno shooting di lavoro ma ha scelto di portare con sé anche una delle figlie più piccole. Per il suo ... (fanpage)

Ilary Blasi in vacanza in Sudafrica con Bastian Muller: ...a Chanel e Isabel Totti e Bastian Muller Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Ilary Blasi in Sudafrica con Bastian Muller Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker, le ...

Marica Pellegrinelli conferma ufficialmente la gravidanza! Genere, mese di gravidanza, compagno e rapporto con l'ex marito Ramazzotti: le ...: D'altronde lei ha avuto una simile e bellissima esperienza con la figlia che Eros ha avuto con Michelle Hunziker: "Io sono stata una step - mum per Aurora , siamo state comunque dieci anni insieme. L'...

Vip in fuga al caldo, ecco chi è partito per una vacanza esotica: Michelle Hunziker e Samantha De Grenet alle Maldive Michelle Hunziker è partita alla volta delle Maldive , dove è impegnata in un progetto di lavoro. Ma unisce l'utile al dilettevole, e si gode anche ...