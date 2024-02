Michael J Fox si alza dalla sedia a rotelle e commuove il pubblico dei BAFTA | Un film può cambiarti la vita

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'attore è stato omaggiato dai presenti con una meritata standing ovation La star di Ritorno al futuroJ. Fox, che da decenni convive con il morbo di Parkinson, ha fatto un'apparizione a sorpresa all'ultima cerimonia deiper consegnare il premio per il miglior. Fox è salito sul palco su una, ma ha insistito per salire sul podio sulle sue gambe e poter consegnare il premio a Oppenheimer di Christopher Nolan. L'attore ha quindi ricevuto una standing ovation e molti utenti dei social media hanno scritto che erano in lacrime vedendolo sul palco. A Fox è stata diagnosticata la malattia negli anni '90 e raramente si …

