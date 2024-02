Michael J Fox è stato accolto con una standing ovation in sala | ecco gli highlights della serata dei Bafta 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre il principe William si presentava da solo sul red carpet, mezza Hollywood ha attraversato l’Atlantico pur di non mancare alla premiazione dei. I prestigiosi premi dati dal cinema inglese che sono una sorta di anticipazione degli Oscar. Anche perché i nominati erano quasi tutti gli stessi degli Academy Awards del 10 marzo. Il trionfo di “Oppenheimer” Se il grande vincitoreè Christopher Nolan con il suo Oppenheimer – 7 premi in totale, tra cui Miglior film, regia e i due attori uomini – la vera sorpresa sono i 3 riconoscimenti dati a La zona di interesse di Jonathan Glazer. Considerando che Povere creature! di Yorgos Lanthimos ne ha ricevuti 5 e The holdovers 2. A zero film come ...