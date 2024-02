Mi sono ritrovata Ghali in camerino Elena Sofia Ricci | il retroscena

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, a Da noi a ruota libera, su Rai 2, nella puntata del 18 febbraio, irrompecon il suo ineguagliabile talento e affilata ironia, e regala sin da subito un'esilarante chicca sull'ultima ospitata al Festival di Sanremo insieme a Margherita Buy: "Io avevo già calcato il palcoscenico del Festival, mentre lei no, era alle prime armi ed era visibilmente emozionata", racconta l'attrice. "A un certo punto è passata davanti aldie gli ha detto che gli avrebbe fatto una manicure! Mentre mi preparavo, miinche non capiva che stesse succedendo”. Appassionata dei social media e dei viaggi,...

L' assalto dei giovani dem alla sede Pd : "Non c'è democrazia ": Questa mattina anche Elly Schlein , davanti alla sede del Nazareno, si è ritrovata la sua "Occupy ... i Giovani Democratici sono commissariati da quattro anni. Una manifestazione non autorizzata che ...

In Sardegna il centrodestra vincerà unito. E andiamo in piazza per Navalny. Parla Lupi: Una ritrovata intesa di entrambi gli schieramenti dopo le frizioni iniziali Per il centrodestra l'... uniti dall'unico collante di sconfiggere il centrodestra, si sono rivelati fallimentari. Basti ...

Basket LBA, top e flop della Frecciarossa Coppa Italia: capolavoro Milicic, Napule è mille soluzioni: ... ma s'è ritrovata a dover salutare la rassegna senza nemmeno riuscire a mettere il naso avanti ... soprattutto Hackett ha deluso, chiudendo con zero punti in 20', ma anche Dobric e Cordinier sono ...