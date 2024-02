Meteo Roma del 19-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)venerdì trovate l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli poco nuvolosi ma senza fenomeni associati al pomeriggio a te sei locali schiarite sologna tempo invariato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino e precipitazioni tra lazio-abruzzo con neve in Appennino dei 1300 metri velature in transito altrove al pomeriggio tempi miglioramento con ampie schiarite residui fenomeni ancora tra Lazio Abruzzo in serata tempo asciutto senza prevalente di nuvolosità al sud Al mattino cieli coperti e precipitazioni sparse neve in Molise dai 1400 metri al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali in serata ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia variabilità asciutta altrove temperature minime massime stazionarie o in diminuzione le previsioni del ...