Meteo lunedì | nuvolosità in aumento con tendenze piovose

(Di lunedì 19 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Finalmente abbiamo qualcosa di importante di cui parlare, mancata per gran parte della stagione che di invernale ha avuto solo il nome. La pioggia soprattutto ma poi anche la neve, entrambe cadranno abbondanti sull’Italia, anche se la neve solo sui rilievi. Non ci sono più molti dubbi al riguardo, la tendenza non verrà ritrattata in favore dell’anticiclone perché si tratta di un cambio della circolazione su larga scala e i modelli questi pattern li individuano molto bene con grande anticipo. L’unica incognita riguarda la localizzazione dei fenomeni e le tempistiche spesso affette sul Mediterraneo da anticipi o ritardi a causa dell’interazione del nostro bacino con le correnti instabili. L’artefice del cambio sarà il flusso perturbato atlantico che si organizzerà attorno al ...