(Di lunedì 19 febbraio 2024) In quest’avvio di settimana una modesta perturbazione atlantica si fa sentire soprattutto al Nordest, dove sono attese deboli precipitazioni. Nella giornata di domani, martedì 20 febbraio e21 febbraio, la debole perturbazione giunta il giorno precedente determinerà la formazione di un’area di bassa pressione nelle regioni meridionali. Ininvece continuerà a prevalere l’alta pressione cone temperature miti. Al mattino possibili iniziali nubi basse o nebbie sulla bassa pianura lombarda; qualche residuo annuvolamento nelle creste alpine di confine più settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. Da giovedì 22 febbraio invece le proiezioni prevedono un gradualemento della perturbazione con aumento della nuvolosità, possibilità di piogge e un generale ...

Zone di Campania e Lombardia in allerta arancione oggi per temporali , per altre regioni il rischio idrogeologico è da codice giallo (immagine home ... (noinotizie)

Milano, 12 febbraio 2024 - Addio al ciclone Pulcinella carico di pioggia e ben arriva to da martedì all'anticiclone San Valentino che porterà bel ... (ilgiorno)

Studio Aperto è il telegiornale di Italia 1, a cura della redazione di TGcom24, in onda dal 16 gennaio 1991. È diretto da Andrea Pucci, in quanto direttore della struttura, e coadiuvato da Anna Broggiato, in qualità di condirettrice.

Meteo Lombardia, sole fino a mercoledì. Poi il tempo peggiora IL GIORNO

Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo 3bmeteo

Meteo Lombardia, sole fino a mercoledì. Poi il tempo peggiora: In Lombardia invece continuerà a prevalere l’alta pressione con sole e temperature miti. Al mattino possibili iniziali nubi basse o nebbie sulla bassa pianura lombarda; qualche residuo annuvolamento ...

Previsioni meteo della settimana: addio sole, tornano pioggia e neve sull’Italia: Le previsioni meteo della settimana che inizia oggi, 19 febbraio, indicano un nuovo cambio di fronte con l’arrivo di diverse perturbazioni sulla Penisola ...

Meteo Milano – Tra nubi, foschie e schiarite fino a metà settimana, poi deciso peggioramento: Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano. Previsioni meteo Milano oggi Alta pressione in ulteriore rinforzo con valori barici al suolo ...