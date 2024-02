Meteo | ancora qualche giorno di primavera Ma da venerdì pioggia | neve e calo delle temperature

Il meteo (la meteo nella Svizzera italiana) è un programma televisivo, solitamente prodotto dal telegiornale di rete e spesso trasmesso in coda di esso, che divulga le previsioni meteorologiche per il giorno corrente e/o futuro. Lo scopo di questo programma è informare i telespettatori sul tempo, appunto, per il giorno stesso (se in coda al TG Mattina o TG Giorno), per quello futuro e anche per quelli seguenti (se in coda al TG Serale e Notturno). I bollettini meteo in onda il venerdì descrivono le previsioni e le tendenze per il weekend e la settimana seguente.