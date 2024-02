Meteo | addio sole | arriva davvero l’inverno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Con l’inizio della quaresima sembrare, tornano pioggia e neve su tutta l’Italia, dunque. Dopo giornate di caldo anomalo, in particolare nel weekend, le previsionidella settimana. Sonote già da questa mattina le prime piogge al nord che si sposteranno sempre più a sud nel corso della giornata di domani, 20 febbraio. Ma il netto peggioramento arriverà dalla seconda metà della settimana. La causa è l’imponente vortice ciclonico che porterà pioggia, abbassamento delle temperature, e nevicate in quota sulle Alpi e sull’Appennino. Prime nuvole e prime piogge Da martedì 20 febbraio si verifica un generale aumento della nuvolosità con piogge sparse da nord a sud e le prime nevicate in quota. I rovesci interesseranno ...