Mercato San Severino | Carabinieri Forestali sequestrano un’attività artigianale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I militari dei NucleiForestale diSane Sarno, nell’ambito della campagna di controllo ambientale denominata “Rinascita Sarno”, si sono portati nel comune diSanpresso un’azienda di produzione di manufatti colorati in cemento e gesso. All’esito del sopralluogo, cui hanno partecipato anche gli Agenti della Polizia Locale Municipale, i militari hanno riscontrato che la ditta operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali sia per le emissioni in atmosfera, benchè effettuasse la verniciatura di prodotti in calcestruzzo cemento e gesso, sia per quanto riguarda la regimentazione dei reflui industriali. Alla luce di quanto accertato gli uomini dell’Arma hanno sequestrato l’area su cui opera l’azienda e su cui insiste un capannone di circa 300 mq, una ...