Meno partecipate pubbliche ma aumentano gli addetti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel 2021 le unità economichedal settore pubblico sono 7.808 e impiegano 924.892. Rispetto al 2020 si registra un'ulteriore riduzione (continua dal 2012) del 2,0% in termini di unità mentre glidell'1,8%. Lo rileva l'Istat. L'aumento del numero diriguarda in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie (quote fino al 20%), che hanno in parte recuperato le perdite subite nel periodo precedente (+3,9% rispetto al 2020; -7,8% rispetto al 2019). Delle 7.808 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.697 sono imprese attive operanti nel settore dell'industria e dei servizi. Queste unità assorbono il 95,8% deglidelle unitàe rispetto al 2020dell'1,3% e del 2,0%, ...