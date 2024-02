Meningite batterica uccide bimbo di sette mesi | quali sono i sintomi e le misure preventive che abbiamo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Latorna purtroppo sulle pagine dei notiziari e al centro dell’attenzione in Italia a seguito del decesso di undi soliall’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il bambino è deceduto rapidamente a causa di una violenta forma dinonostante gli sforzi del personale medico-sanitario. Il piccolo paziente è arrivato in un primo momento al Santa Maria Goretti di Latina con una febbre molto elevata; a causa dell’inasprirsi deidurante la notte, il personale ha autorizzato il trasporto nell’ospedale della capitale dove purtroppo è morto alcune ore dopo.: cause, agenti patogeni e fattori di rischio Laè una grave infiammazione delle meningi, ossia le membrane tessutali ...