Meloni e il dubbio se correre o meno alle Europee | sullo sfondo Salvini…

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Premier scioglierà le riserve solo ad aprile, con un occhio quasi di riguardo sugli altri leader della maggioranza Vado o non vado, questo è il dilemma. Ilancora non l’ha sciolto, ma prima o poi dovrà farlo Giorgia. Fino adesso non ha fatto alcun passo in avanti, né ha sciolto le riserve se candidarsi oanche perché il suo stesso staff le ha detto che poteva attendere e vedere un po’ le cose come sarebbero andate. E solo dopo annuncerà se fare il capolistaelezioni. Bisogna procedere con cautela, considerato che gli effetti di un trionfo di Fratelli d’Italia potrebbero avere anche delle conseguenze sugli altri leader della maggioranza. Effetti che potrebbero essere non proprio piacevoli all’interno della coalizione, per ...