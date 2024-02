Medio Oriente | bandiere palestinesi davanti alla Corte dell' Aia

Roma, 19 febbraio 2024 – Netanyahu ottiene il sì del suo governo a respingere " ogni tentativo d'imporre uno Stato palestinese in modo unilaterale”. ... (quotidiano)

Molte parole, anche forti, ma nella pratica... perché Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Iran ed Egitto non vogliono farsi coinvolgere in uno scontro ... (it.insideover)

Gaza crocevia del Medio Oriente - il Medio Oriente crocevia del mondo

La guerra scoppiata il 7 ottobre scorso con i massacri di Hamas in Israele si è trasformata in un conflitto a tutto campo in cui la spropositata ... (it.insideover)