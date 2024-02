Mbappe è d’accordo sul trasferimento del Real – Soccer News

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo MarcaKylianha accettato di passare alMadrid quando il suo contratto con il Paris Saint-Germain scadrà a fine stagione. A quanto pare, il capitano della Francia ha già firmato il contratto che lo renderà un giocatore delMadrid per cinque anni, a partire da 1 luglio di quest’anno. Essendo uno dei migliori giocatori al mondo,è stato a lungo indicato per unirsi ai Los Blancos, nonostante sia anche legato a diversi club della Premier League. Qualche tempo fa, ha espresso la sua ammirazione per il Liverpool, e ci sono state notizie secondo cui il suo entourage si era incontrato con il Manchester City, ma sembra che ilsia finalmente riuscito a raggiungere il suo obiettivo principale. La settimana scorsa, il ...