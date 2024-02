Mbappé | clamoroso No al Real Madrid | va in un’altra squadra

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il futuro di Kylianè ancora piuttosto misterioso. Ilpotrebbe passare clamorosamente in secondo piano, conin pole Il calciomercato internazionale, soprattutto nei prossimi mesi, girerà ancora una volta attorno al nome di Kylian. Il fenomeno francese arriverà a scadenza di contratto con il PSG, nonostante i tanti sforzi della dirigenza francese per trattenerlo e i malumori della piazza mai sopiti per le sue decisioni – soprattutto di Al-Khelaifi che ha fatto di tutto per tentare di convincerlo a firmare il rinnovo. Kylian Mbappe ha già comunicato che non resterà al PSG, ma il suo futuro è in bilico (LaPresse) – rompipallone.itLe cifre messe in campo dal numero uno del club sono assolutamente iri. Si parla di 200 milioni ...