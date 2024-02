Mazzette e liste d’attesa Un altro medico indagato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ancora undel reparto oculistica dell’Ospedale di Valcamonicadalla Procura di Brescia, dopo che meno di un anno fa il primario Giovanni Mazzoli è finito ai domiciliari per avere intascatoutili a fare saltare le. Ascoltando una delle intercettazioni servite a inchiodare Mazzoli, che si è licenziato e a cui sono stati sequestrati 500mila euro, gli investigatori hanno aperto un’indagine nei confronti di un collega che agevolava i pazienti dietro pagamenti per contanti anche in uno studio privato. I pm Donato Greco e Claudia Moregola stanno ricostruendo l’operato di questo professionista, che avrebbe trovato una cimice ambientale nel suo studio e se ne sarebbe disfatto, staccandola.