Mazzarri non vuole dimettersi | con il Barcellona è convinto di fare bene

(Di lunedì 19 febbraio 2024)affronta un momento difficile, ma mantiene salda la sua posizione e confida in un’epica performance contro il. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Waltersulla panchina del Napoli è avvolto nell’incertezza, ma il tecnico sembra determinato a resistere alle pressioni e a dimostrare il suo valore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica,non ha alcuna intenzione di presentare le dimissioni nonostante le difficoltà recenti. Dopo il pareggio al Maradona, fonti interne rivelano cheha evitato un confronto diretto con la squadra, preferendo riservarsi per un incontro con il direttore sportivo Meluso in vista della cruciale sfida di mercoledì in Champions League contro il. La partita è stata identificata come ...

De Laurentiis non va a Castel Volturno come con Garcia: gestione diversa della Crisi , Mazzarri niente discorso alla squadra . CALCIO Napoli – Il ... (napolipiu)

Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1º ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli.

Mazzarri non vuole dimettersi, è convinto che con il Barcellona ci sarà una grande prestazione AreaNapoli.it

Sky - Calzona ad un passo, ma Mazzarri non è stato ancora informato e oggi c'è allenamento Tutto Napoli

Varriale: "Calzona ottimo tecnico, spiace per Mazzarri che non meritava simile sfacelo": Ottimo tecnico, già vice di Sarri e Spalletti. Con lui anche Hamsik che potrà spiegare a tanti giocatori del Napoli il senso di appartenenza (cambiò procuratore per non cambiare squadra). Spiace per ...

Napoli, Francesco Calzona in panchina già contro il Barcellona: Laurentiis pronto a esonerare Mazzarri: E’ in attesa di comunicazioni pure Walter Mazzarri. Calzona e Hamsik sarebbero dovuti essere ... Il copione dei due potrebbe essere rispettato, ma in panchina e non sugli spalti.

Napoli, Mazzarri vicino all’esonero: per la panchina è pronto Francesco Calzona: Nell’estate del 2020 viene ingaggiato dal Cagliari, come allenatore in seconda di Eusebio Di Francesco. Nel luglio 2021 torna al Napoli, stavolta nello staff dell’allenatore Luciano Spalletti.