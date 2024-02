Mazzarri non è stato ancora informato dell’esonero | tra poche ore l’allenamento Pedullà

(Di lunedì 19 febbraio 2024)non è, tra poco dirigerà. Lo scrive sul suo sito l’esperto di calciomercato Alfredo. Il Napoli viaggia verso una svolta immediata. E vale quanto vi abbiamo anticipato (non confermato) nella tarda serata di ieri: Calzona più Hamsik per una soluzione rapida e già alla vigilia di Napoli-Barcellona, fondamentale snodo Champions di mercoledì. Nel senso che l’attuale ct della Slovacchia ha già detto sì e c’è anche il via libera della sua attuale Federazione. Sono ore cruciali per una decisione che è stata ormai presa, con effetto immediato, e che non può essere procrastinata. Walternon haricevuto comunicazioni, traore è in programma ...

Mazzarri a rischio nonostante la conferma per il Barcellona: anche vincendo potrebbe essere esonerato, come accadde con Ancelotti nel 2019. CALCIO ... (napolipiu)

De Laurentiis non va a Castel Volturno come con Garcia: gestione diversa della Crisi , Mazzarri niente discorso alla squadra . CALCIO Napoli – Il ... (napolipiu)

Secondo Pedullà , Mazzarri non gode più della fiducia di ADL: contatti tra Napoli e Calzona , ipotesi doppio incarico con coinvolgimento di ... (napolipiu)

Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1º ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli.

Mazzarri non vuole dimettersi, è convinto che con il Barcellona ci sarà una grande prestazione AreaNapoli.it

Sky - Calzona ad un passo, ma Mazzarri non è stato ancora informato e oggi c'è allenamento Tutto Napoli

Napoli, Mazzarri vicino all’esonero: per la panchina è pronto Francesco Calzona: Nell’estate del 2020 viene ingaggiato dal Cagliari, come allenatore in seconda di Eusebio Di Francesco. Nel luglio 2021 torna al Napoli, stavolta nello staff dell’allenatore Luciano Spalletti.

Mazzarri: "Ma davvero mi esonerano". Il mister incredulo a amareggiato: Il tecnico del Napoli sarebbe molto triste e amareggiato per la decisione che sta per maturare Aurelio De Laurentiis. Da quando è tornato sulla panchina del Napoli, la svolta non è arrivata, Walter ...

De Laurentiis, 20 anni in 20 giorni. Costretto a decidere il suo futuro: Il futuro è in due date. Sempre in Champions, sempre con il Barcellona. Ottavi di finale. Mercoledì 18 febbraio il risultato può decidere la sorte di Mazzarri. Ma venti giorni dopo, il 12 marzo, c’è l ...