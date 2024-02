Maxi tamponamento sull' A1 per la nebbia | decine di auto coinvolte e due feriti gravi  Chiuse diverse entrate

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI -disono rimasteuna A1 a seguito di importanti banchi disul tratto tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Parma. Ci sono almeno quindici, di cui due trasportati all'ospedale Maggiore di Parma in codice di massimatà: uno è al momento in Pronto soccorso, mentre l'altra persona è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Poco prima delle 11 è tornato percorribile, in direzione Milano, il tratto compreso tra Parma e il bivio A1/A21 (Piacenza)a A1 Milano-Napoli. Resta invece chiuso il tratto in direzione Bologna, ha fatto saperestrade. Le chiusure sono state disposte a causa di diversi incidenti avvenuti in corrispondenza di ...

A1, maxi - tamponamento causa nebbia tra Parma e Piacenza. 25 feriti, due gravi: Il tutto a pochi giorni dal precedente maxi tamponamento, sempre in quella zona, e sempre per la nebbia. Due automobilisti versano in gravi condizioni Tra i venticinque feriti trasportati all'...

Inferno nella A1: maxi tamponamento a causa della fitta nebbia: Nuovo inferno nella A1. Maxi tamponamento in autostrada tra Fiorenzuola D'Arda e Parma, in direzione Bologna a causa della fitta nebbia che imperversava sulla zona. Si sono verificati almeno tre importanti tamponamenti, uno ...

Autostrada A1, maxi - tamponamento spacca l'Italia in due: traffico in tilt: Italia spaccata in due dagli incidenti. Sono 17 i feriti nei cinque tamponamenti che si sono verificati questa mattina sull'A1 nel tratto tra il bivio A1/A21 e Parma in corrispondenza di zone di ...