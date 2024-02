Maxi-tamponamento in autostrada | trenta auto coinvolte e numerosi feriti Scatta l’emergenza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gravissimo incidente stradale sull’A1 Milano-Napoli. Nella mattinata di lunedì 19 febbraio si è verificato uncon oltremobili. Gli incidenti si sono verificati in corrispondenza di banchi di nebbia ed èta la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. Almeno quindici le persone rimaste ferite a seguito del, di cui due in maniera grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale distrade per l’Italia, la polizia stradale e mezzi di soccorso tra 118 e vigili del fuoco. Banchi di nebbia sono presenti anche sull’A22 tra Verona e Modena, ma al ...