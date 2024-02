Mauro Pedrotti strangola la madre a Puegnago | “Pensava all’omicidio da tempo | ma senza organizzarlo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Sono andato in casa sua e ho pensato di ucciderla, volevo farlo da due settimane", aveva dichiarato, che la mattina del 7 febbraio hato a morte laSantina Delai. Versione poi ritrattata alla predell'avvocato: "Non ha premeditato il delitto, l'ha solo preordinato"

Puegnago, oggi alle 15 l'ultimo saluto a Santina Delai: Tutta la comunità di Puegnago, ancora sotto shock darà oggi l'addio a Santina Delai, la 78enne uccisa dal figlio Mauro Pedrotti, 57 anni, nella sua casa in via Panoramica. La cerimonia, alle 15.00 nella parrocchiale del paese. Il corteo partirà dalla Casa Funeraria Rodella di Salò dove in questi giorni è stata ...

Negli annunci funebri il figlio killer ricorda la madre uccisa: Saranno celebrati martedì pomeriggio i funerali di Santina Delai, la 78enne uccisa mercoledì all'alba a Puegnago del Garda, nel Bresciano. L'unico figlio dell'anziana, Mauro Pedrotti, 54 anni, è stato arrestato 24 ore dopo per omicidio volontario premeditato e ha confessato il delitto. Negli annunci funebri online e affissi in paese tra chi annuncia la morte della ...

Delitto di Puegnago, dopo aver ucciso la madre Mauro Pedrotti ne annuncia la scomparsa in un manifesto mortuario: Anche se pare improbabile che sia stato proprio Mauro Pedrotti a volersi in prima fila sul necrologio , non foss'altro perché alle prese con la confessione proprio nelle ore in cui si organizzava il ...