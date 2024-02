Matrimonio al Grande Fratello | una delle protagoniste di questa edizione si sposa | ecco chi è VIDEO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alè arrivata una proposta di! Unadisposerà la sua dolce metà: ma di chi stiamo parlando? Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo: no, la proposta di nozze non è arrivata all’interno del loft di Cinecittà, bensì fuori. Rebecca Staffelli, esperta social del,...